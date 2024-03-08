سيول وواشنطن وطوكيو تناقش قضايا سلاسل التوريد في حوار اقتصادي

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قال المكتب الرئاسي في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقدت حوارا اقتصاديا أمس الأربعاء في مدينة بوسان لمناقشة سبل تعزيز التعاون في سلاسل التوريد والتقنيات الناشئة والقطاعات الرقمية.وحضر الاجتماع "وانغ يون جونغ" النائب الثالث لمدير مكتب الأمن القومي بصفته رئيس الوفد الكوري، بينما مثّل الولايات المتحدة واليابان نظيراه الأمريكي "تارون تشابرا" والياباني "ياسو تاكامورا".وأكد مسؤولو الأمن القومي للدول الثلاث أن القمة الثلاثية التي عُقدت في "كامب ديفيد" في أغسطس من العام الماضي كانت بمثابة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني الثلاثي بدرجة كبيرة، وناقشوا سبل الخروج بنتائج ملموسة من القمة في وقت مبكر.وناقشت الأطراف الثلاثة سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بسلاسل التوريد متعددة الأطراف والمعادن المهمة، من خلال مبادرات مثل المشاركة الأمنية للمعادن، والإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.واتفقوا أيضا على البحث عن سبل جوهرية لتعزيز نظام الإنذار المبكر لسلاسل الإمداد، وتبادل المعلومات والتنسيق بشأن الاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية.كما تم الاتفاق على سرعة السعي إلى إبرام عقد حكومي لتسهيل البحوث المشتركة بين معاهد البحوث الحكومية في الدول الثلاث لدراسة التقنيات الأساسية والناشئة.