اتصالات وثيقة بين سيول وموسكو بشأن المواطن الكوري المتهم بالتجسس

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قالت روسيا إنها على اتصال وثيق مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالمواطن الكوري المحتجز في موسكو بتهمة التجسس، وتدرس منحه الحق في الوصول القنصلي.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، حيث قالت إن بلادها تدرس منح حق الوصول القنصلي بناء على طلب من سفارة كوريا الجنوبية لدى موسكو.لكن المتحدثة رفضت التعليق على التهم التي يواجهها المحتجز الكوري، وقالت إنها مسألة تخضع للسرية.وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من لقاء سفير كوريا الجنوبية لدى روسيا "لي دو هون" مع نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو"، حيث طلب تعاون روسيا الحثيث لضمان سلامة المحتجز وحماية حقوقه.وقد تم اعتقال مواطن كوري جنوبي لقب عائلته "بيك"، في بداية العام في مدينة "فلاديفوستوك" في أقصى شرق روسيا بتهمة التجسس. وتفيد التقارير بأنه محتجز في سجن "ليفورتوفو" في موسكو، وقد مددت محكمة "ليفورتوفسكي" يوم الاثنين احتجازه حتى 15 يونيو.