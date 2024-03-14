وزير الدفاع يقول إنه يجب الإطاحة بقيادة كوريا الشمالية إذا شنت حربا

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زار وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" مجمع المخابئ المحصنة العسكرية للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وهو مجمع القيادة العسكرية "تانغو"، لتفقد تدريبات "فريدوم شيلد" العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أمس الأربعاء.وقال "شين" إنه من خلال التدريبات المشتركة، يجب على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعزيز قدراتهما على تحييد الأسلحة النووية وشبكات الصواريخ الكورية الشمالية والتغلب على قوات العدو في جميع المجالات، بما في ذلك البر والبحر والجو، وكذلك في الفضاء الإلكتروني والطيف الكهرومغناطيسي.ومن المقرر أن تُختتم مناورات "فريدوم شيلد"، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، اليوم الخميس.وفي يوم الأربعاء أيضا، زار "شين" مقر قيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية، ونقل كلمات التشجيع إلى الأفراد هناك.وقال وزير الدفاع إنه إذا شن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حربا، فيجب أن يصبح مجمع القيادة العسكرية وحدة ذات مستوى عالمي للإطاحة بسرعة بقيادة العدو.وقد أدلى بهذه الملاحظة عندما أشار إلى أن مجمع القيادة العسكرية هو الوحدة الرئيسية في "العقاب والانتقام الهائل الكوري"، وهي خطة عملياتية للقضاء على القيادة الكورية الشمالية في حالة نشوب صراع كبير.