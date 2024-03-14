الرئيس الروسي يقول إن كوريا الشمالية تمتلك مظلة نووية خاصة بها

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قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن كوريا الشمالية تمتلك مظلة نووية خاصة بها، وأنها لم تقدم أي طلبات لموسكو بشأن الأسلحة النووية.ووفقا لوكالة "رويترز"، أدلى "بوتين" بهذه التصريحات في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء، قبل الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها من الجمعة إلى الأحد.وفي المقابلة التي نشرت أمس الأربعاء، قال "بوتين" إن كوريا الشمالية لديها مظلة نووية خاصة بها، وأن كوريا الشمالية لم تطلب من روسيا أي شيء في هذا الصدد.وكان "بوتين" يجيب على سؤال حول إمكانية أن تطلب موسكو من الجيش الشعبي الكوري الشمالي، الذي يبلغ قوامه مليوني شخص، المساعدة في القتال في أوكرانيا في مقابل توفير مظلة نووية لها.وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال "بوتين" إنه بناء على نتائج ما يحدث في ساحة المعركة، تتعامل روسيا مع المهام التي حددتها بنفسها.