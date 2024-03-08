الحكومة الكورية تطبق نظام الأسعار الطبية الإقليمية المخصصة

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قررت الحكومة الكورية تطبيق "نظام الأسعار الطبية الإقليمية المخصصة" من أجل سد الفجوة الطبية بين المناطق المحلية، كما تخطط للارتقاء بالمستشفيات المركزية الإقليمية بما في ذلك المستشفيات التابعة للجامعات الوطنية، إلى مستوى المستشفيات الخمسة الكبرى في منطقة العاصمة من أجل تعزيز الرعاية الطبية الإقليمية.وتشمل المستشفيات الخمسة الكبرى كلا من: مستشفى جامعة سيول، ومستشفى سيول آسان، ومستشفى سيول سانت ماري، ومستشفى سام سونغ سيول، ومستشفى سيفيرانس.جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة من أجل مناقشة خطط تعزيز الرعاية الطبية الإقليمية.وكانت الحكومة تطبق نظام الأسعار المخصصة على مجال الولادة فقط، لكنها قررت تطبيقها على جميع المجالات الطبية في المستقبل.وتخطط الحكومة لإنشاء "خريطة طبية" تشير إلى عوامل العرض الطبي، مثل إمكانية تأمين الطواقم الطبية، من أجل دفع الأسعار الطبية الإقليمية المخصصة، وذلك بهدف سد الفجوة الطبية بين المناطق.كما تدرس الحكومة إنشاء صندوق خاص لتطوير الرعاية الطبية الإقليمية، مع العمل على تعزيز القدرات السريرية والبحثة والتعليمية لدى المستشفيات الإقليمية المركزية.وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم بزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير وتحسين القيود ذات الصلة باستخدام التكاليف البحثية، وبالتالي تخطط الحكومة لسن قوانين جديدة وتعديل القوانين ذات الصلة في غضون هذا العام لكي تدخل حيز التنفيذ في العام القادم.