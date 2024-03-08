تشكيل مجموعة من أطراف متعددة مع ظهور منطقة ثالثة قبيل الانتخابات العامة

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تم تشكيل مجموعات سياسية ثلاثية ورباعية، قبيل إجراء الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية، بالتوازي مع توجه الأحزاب الجديدة نحو ما يسمى بـ"المنطقة الثالثة"، وليس نحو الحزبيْن الرئيسيين فقط لتسمية المرشحين للدوائر الانتخابية.وفي هذا السياق، تم حتى اليوم الخميس تشكيل مجموعات ثلاثية الأطراف في 67 من بين 254 دائرة انتخابية من خلال خوض مرشحين تابعين لحزب ثالث إلى جانب حزب "قوة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في الانتخابات، بينما تم تشكيل مجموعات رباعية الأطراف في 5 دوائر.ومن المتوقع أن يزداد عدد الدوائر الانتخابية ذات المجموعات الثلاثية والرباعية.وتتركو الأنظار حاليا في الدائرة السياسية الكورية على قدرات الشخصيات الرئيسية في الأحزاب الأخرى بخلاف الحزبين الحاكم والمعارض، والنواب الحاليين والسابقين الذين يتمتعون بقواعد قوية في مناطقهم، حيث يمكن لهؤلاء المرشحين حتى في حالة عدم انتخابهم التأثير في النتائج النهائية للانتخابات خاصة في الدوائر الانتخابية التي ستشهد منافسات شرسة، بحيث يتم تحديد نجاح أو فشل الحزبين الرئيسين حسب حصول هؤلاء المرشحين على أصوات أنصار الحزبين الحاكم والمعارض.ويقول المراقبون إنه إذا تمكن مرشحو حزب "الإصلاح الجديد" وحزب "المستقبل الجديد" من الحصول على حصة كبيرة من الأصوات في الانتخابات العامة القادمة، فقد يهتز المشهد الانتخابي.لكن البعض الآخر يرى أن هناك عددا من المرشحين ضمن الأحزاب الجديدة قادرون على المنافسة بشكل فردي، ولكن لن يكون من السهل عليهم إحداث تغيير كبير في النهاية.