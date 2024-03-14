الرئيس يون يتعهد بتعجيل إنشاء شبكة مواصلات في مقاطعة جنوب جولا

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تعهد الرئيس "يون صوك يول" بتعجيل إنشاء شبكة مواصلات في المنطقة الجنوبية الغربية لمقاطعة جنوب "جولا"، في محاولة لتوسيع حدود الحياة اليومية لسكان المقاطعة وإنشاء منطقة اقتصادية إقليمية.وفي الجلسة العشرين من المناقشات العامة اليوم الخميس، أعلن "يون" عن خطط لضخ 2.6 تريليون وون، أي حوالي ملياري دولار أمريكي، لبناء طريق سريع بطول 47 كيلومترا يربط بين "يون غام" وكوانغ جو" على غرار الطريق السريع الألماني.كما كشف الرئيس أيضا عن خطط لتسريع إنشاء طريقي "كوانغ جو / كانغ جين" و"كوانغ جين / وان دو"، وإنفاق أكثر من تريليون وون لتحسين النقل في مقطع بطول 180 كيلومترا بين "إيك سان" في مقاطعة شمال "جولا" و"يوسو" في مقاطعة جنوب "جولا" بشبكة سكك حديدية عالية السرعة.وفي إشارة إلى إطلاق مجمع لصناعة الفضاء في اليوم السابق، والذي يشمل "كو هُنغ" في جنوب "جولا"، تعهد "يون" بإنشاء موقع خاص لإطلاق المركبات ومبنى للتجميع داخل مجمع "كو هنغ" والدفع باتجاه إعفاء المجمع الصناعي من دراسات الجدوى. كما تعهد الرئيس أيضا بتوفير استثمارات بقيمة 1.3 تريليون وون في صناعة السياحة في المنطقة، وإنشاء مجمع للرسوم المتحركة في مدينة "سون تشون".