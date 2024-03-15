المكتب الرئاسي يرفض الدعوات إلى سحب تعيين السفير لي جونغ سوب

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رفض المكتب الرئاسي دعوات البعض في معسكر المعارضة لسحب تعيين السفير الكوري الجنوبي الجديد لدى أستراليا "لي جونغ سوب".وقال مسؤول في المكتب الرئاسي لوكالة "يونهاب" للأنباء، ومقرها سيول، أمس الخميس إنه لا توجد إمكانية لسحب تعيين "لي"، موضحا أن هذه الخطوة ستكون غير لائقة.وكان "لي" قد غادر إلى أستراليا يوم الأحد الماضي، بعد يومين من رفع وزارة العدل حظر السفر الذي كان قد فرض عليه في يناير بسبب تدخله المزعوم في قضية تتعلق بوفاة أحد أفراد مشاة البحرية.ونفى مسؤول آخر في المكتب الرئاسي ادعاءات معسكر المعارضة بأن الرئاسة أرسلت "لي" عمدا إلى الخارج حتى يتمكن من تجنب التحقيقات، ووصف ادعاءات الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بشأن تعيين "لي" بأنها تعتبر بمثابة إهانة لقيمة أستراليا كدولة حليفة لكوريا، وإهمال للمصالح الوطنية من أجل تحقيق مصالح حزبية.وقال المسؤول أيضا إن الخطوات التي اتخذها مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين بفرض حظر السفر على "لي"، وتمديد الحظر دون حتى محاولة استدعائه للاستجواب، كانت غير عادلة للغاية.وقال المسؤول إن "لي" لم يكن لديه أي نية للتهرب من التحقيق أو تجنب الاستجواب.