وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجتمعان في سيول

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من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" لإجراء محادثات يوم الاثنين القادم على هامش مؤتمر القمة من أجل الديمقراطية الذي سيعقد فيما بين يومي الاثنين والأربعاء في سيول.وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو صوك" عن هذه التفاصيل، حيث قال للصحفيين أمس الخميس إنه من المقرر أن يزور "بلينكن" سيول لحضور القمة التي ستكون الثالثة من نوعها.وقال "ليم" إنه من المقرر أن يناقش المسؤولان في اجتماع غداء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الديمقراطية والتحالف بين البلدين، مع تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى الشؤون العالمية العالقة، وسوف يكون الاجتماع بين "جو" و"بلينكن" هو الثاني خلال أقل من شهر.وقال "ليم" إن الاجتماعات المتكررة بين الوزيرين تثبت العلاقة الوثيقة بينهما، وتؤكد على قوة وحقيقة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.