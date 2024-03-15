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الرياضة

بادريس يصل لكوريا لافتتاح الموسم العادي لدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين

Write: 2024-03-15 10:53:54

بادريس يصل لكوريا لافتتاح الموسم العادي لدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين

Photo : YONHAP News

وصل فريق "بادريس" من "سان دييغو" إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة لافتتاح موسم دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين لعام 2024، للمرة الأولى في تاريخ دوري البيسبول الأمريكي.
وهبطت طائرة فريق "بادريس" في مطار "إنتشون" الدولي في حوالي الساعة 1:30 من صباح الجمعة، وكان في استقباله مشجعون وصحفيون.
ووقّع اللاعبون المشهورون، مثل "ماني ماتشادو" و"فرناندو تاتيس جونيور"، على أوتوغرافات للمشجعين على الرغم من مجيئهم في رحلة طيران استغرقت 13 ساعة، كما قال لاعب الارتكاز "كيم ها صونغ"، وهو أول كوري يفوز بجائزة القفاز الذهبي، إنه سيبذل قصارى جهده للعب جيدا في المباريات.
وسوف يخوض فريق "بادريس" وفريق "دودجرز" من "لوس أنجلوس" مباراتين يومي الأربعاء والخميس على ملعب "كو تشوك سكاي دوم" في سيول، لافتتاح الموسم العادي لعام 2024 من دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين.
وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها المباراة الافتتاحية للموسم العادي للبيسبول الأمريكي في كوريا الجنوبية، والمرة التاسعة التي تُقام فيها خارج الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يصل فريق "دودجرز" إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر اليوم الجمعة.
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