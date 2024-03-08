سيول تعزز التعاون الدولي لحل قضية المختطفين لدى كوريا الشمالية

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتعزيز التعاون مع الدول التي كانت ضاحية لعمليات اختطاف من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، لحل قضية المختطفين والمعتقلين وأسرى الحرب الكوريين الجنوبيين.وقالت وزارة التوحيد الوطني أمس الخميس إن المكاتب التابعة لها وضعت خططا سوف تنتهجها هذا العام من أجل حل قضية المختطفين والمعتقلين وأسرى الحرب الكوريين الجنوبيين، الذين مازالوا في كوريا الشمالية.وكانت الوزارة قد كشفت عن 8 برامج تتعلق بهذا الشأن في اجتماع عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي بحضور الوزارات والهيئات ذات الصلة.وبموجب هذه الخطط، سيتم تعزيز التعاون مع كل من الولايات المتحدة واليابان اللتين كانتا ضحيتين لعمليات اختطاف من قبل كوريا الشمالية، كما ستطلب الوزارة من منظمة الصليب الأحمر الدولية تأكيد ما إذا كان المختطفون والمعتقلون وأسرى الحرب الكوريون الجنوبيون في كوريا الشمالية مازالوا على قيد الحياة.