كوريا والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق، وتدريبات بذخائر الصواريخ الحية ضمن مناورات "فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة التي انتهت أمس الخميس بعد 5 أيام من بدئها في منطقة "إين جيه" بمقاطعة كانغ وان، ومنطقة "كوانغ جو" بمقاطعة كيونغ كي.وركزت المناورات على تدريب قوات العمليات الخاصة على التسلل إلى المناطق المستهدفة، وتوفير الإمدادات والمعدات اللازمة للعمليات الخاصة من خلال إنزال كميات ضخمة منها باستخدام طائرات النقل العسكرية.وشارك في المناورات حوالي 1400 جندي وأكثر من 40 طائرة من الجانبين، بما في ذلك مروحيات "بلاك هوك" من طراز "يو إتش 60".ومن ناحية أخرى، قالت القوات الجوية الكورية إنه تم إجراء تدريبات مع نظيرتها الأمريكية بذخائر الصواريخ الحية في ميدان الرماية البحري في البحر الغربي، باستخدام صواريخ "جو- جو"، و"جو- أرض".واستندت التدريبات بالذخائر الحية إلى سيناريو تعترض فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة صواريخ كروز منخفضة الارتفاع تطلقها كوريا الشمالية.