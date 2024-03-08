الرئيس يون يدعو لتبادل الحكمة لتعزيز الديمقراطية من خلال الذكاء الاصطناعي

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دعا الرئيس الكوري "يون صوك يول" المشاركين في قمة الديمقراطية إلى تبادل خبراتهم وحكمتهم ليتم من خلال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الجديدة تعزيز الديمقراطية وحماية سلامة الأفراد والمجتمع.جاء ذلك في كلمة ترحيب ألقاها الرئيس "يون" في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري للقمة الثالثة للديمقراطية، الذي عُقد اليوم الاثنين في سيول، حيث قال إنه لا يمكن حماية الديمقراطية بجهود دولة واحدة أو شخص واحد.وأضاف الرئيس "يون" أن الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية صارت تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتحوّل أحلام الجنس البشري إلى حقائق.وأضاف أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة باستخدام التقنيات الرقمية ليست فقط تنتهك الحرية الشخصية وحقوق الإنسان، بل وأيضا تهدد النظام الديمقراطي.وشدد يون على أن كوريا الجنوبية طورت الديمقراطية بناء على أساس من الإيمان الراسخ بالقيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، معربا عن أمله في تقاسم الخبرات التي اكتسبتها كوريا في تطوير الديمقراطية مع دول العالم، وزيادة التعاون الدولي لتحقيق ديمقراطية أفضل في المستقبل.