رئيس البرلمان الكوري يقوم بجولة تشمل 3 دول أوربية

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من المقرر أن يقوم رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو" بجولة تشمل كلا من بريطانيا وألمانيا وهولندا، بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام.وفي أثناء إقامته في بريطانيا، سيعقد "كيم" محادثات مع رئيسيْ مجلسيْ الشيوخ والنواب لبحث القضايا المتعلقة بتوسيع التعاون التجاري، وتعزيز التعاون في مجال طاقة الرياح والطاقة النووية وصناعة الرقائق.وبعد ذلك سيتوجه كيم إلى ألمانيا حيث يلتقى مع رئيس البرلمان، ويتبادل معه الآراء حول سياسات الحياد الكربوني التي تنتهجها الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى سبل تنمية الصناعات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر والطاقة الصديقة للبيئة لمواجهة تغير المناخ.وفي المحطة الأخيرة من جولته الأوربية، سيزور "كيم" هولندا، حيث يلتقى برئيسي مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة سبل تعزيز القوة التنافسية لصناعة الرقائق والتعاون في سلاسل التوريد الدولي.