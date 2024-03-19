الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تدريبات إطلاق قاذفات صواريخ متعددة ضخمة

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف على تدريبات على إطلاق قاذفات صواريخ متعددة ضخمة.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم راقب تدريبات إطلاق المدفعية في المنطقة الغربية من البلاد أمس. وأضاف التقرير أن التدريبات استهدفت تأكيد القوة والقدرات القتالية لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملليمتر.كما نشرت الوكالة عددا من الصور التي تظهر إطلاق ستة صواريخ في وقت واحد، ويظهر بعضها وهو يصيب هدفا يبدو أنه جزيرة غير مأهولة قبالة "كيل جو" في مقاطعة شمال "هام كيونغ". وقال التقرير إن كوريا الشمالية أجرت أيضا اختبارا لمحاكاة تفجير قذيفة بنظام إطلاق الصواريخ في الجو على ارتفاع محدد مسبقا.وأضاف التقرير أن كيم دعا الجيش إلى "الوفاء بمهامه بشكل أكثر شمولا لمنع وردع احتمال نشوب حرب، مع الاستعداد التام المستمر لانهيار عاصمة العدو وهيكل قواته العسكرية". وشدد كيم أيضا على أهمية إطلاق الصواريخ المتعددة الضخمة في الاستعدادات للحرب، داعيا إلى مواصلة تحديث قدرات المدفعية في كوريا الشمالية.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الاثنين أنها رصدت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى تم إطلاقها من منطقة بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي.