الحكومة الكورية تقدم 420 تريليون وون في شكل قروض لمعالجة تغير المناخ

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ستقدم الحكومة الكورية الجنوبية 420 تريليون وون، أي 313 مليار دولار أمريكي، في شكل قروض سياسية حتى عام 2030، من أجل التعامل مع قضية تغير المناخ عالميا وتقليل انبعاثات الكربون.وأعلن رئيس لجنة الخدمات المالية "كيم جو هيون" عن هذه الخطة في اجتماع مع رؤساء البنوك الكبرى والوزارات ذات الصلة، عُقد في سيول اليوم الثلاثاء. وبموجب الخطة، سيقدم بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة وأربعة بنوك أخرى ما مجموعه 420 تريليون وون في شكل قروض سياسية حتى عام 2030 للمساعدة في تمويل الاستثمارات في المرافق والمنتجات منخفضة الكربون.وقالت اللجنة إنها تتوقع أن تساعد تلك الأموال في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بحوالي 86 مليون طن حتى عام 2030. وبشكل منفصل، ستنشئ الحكومة الكورية صندوقا بقيمة تسعة تريليونات وون للمساعدة في تمويل مشروعات الشركات لبناء مرافق توليد الطاقة المتجددة، مثل تلك التي تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وسوف تستخدم الحكومة تسعة تريليونات وون أخرى لإنشاء أموال لتعزيز التكنولوجيا المتعلقة بالمناخ.يذكر أنه يتوجب على كوريا تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% فيما بين عامي 2018 و2050 وفقا لاتفاقية باريس، وهي معاهدة دولية بشأن تغير المناخ.