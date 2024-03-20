كوريا الشمالية تجري بنجاح اختبار محرك صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح اختبارا أرضيا على محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت، وذلك تحت إشراف زعيمها "كيم جونغ أون".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "كيم" قد أشرف على الاختبار الذي أجرته إدارة الصواريخ الكورية الشمالية أمس الثلاثاء في قاعدة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية.ونقل التقرير عن كيم قوله إن القيمة الاستراتيجية العسكرية لهذا النظام الصاروخي تحظى بالتقدير بقدر أهمية الصاروخ الباليستي العابر للقارات، من قبل البيئة الأمنية للدولة، والطلب العملياتي للجيش الشعبي، وأن الأعداء يعرفون ذلك بشكل أفضل.وجاء هذا الاختبار بعد يوم واحد فقط من إجراء كوريا الشمالية تدريبات إطلاق نار تضمنت قاذفات صواريخ متعددة ضخمة. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي يوم الاثنين أنه رصد إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من مناطق قريبة من بيونغ يانغ.