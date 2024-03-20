الحكومة الكورية تطبق نظام دفع بديل لتعزيز الخدمات الطبية الأساسية

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تخطط الحكومة الكورية لتطبيق نظام دفع بديل ضمن التدابير متعددة الأطراف لتحسين الخدمات الطبية الأساسية.وكشفت الحكومة عن هذا الإجراء أمس الثلاثاء خلال اجتماع للاستجابة للاحتجاجات الجماعية التي اتخذها الأطباء المتدربون ضد قرار الحكومة بزيادة عدد الطلاب في كليات الطب.ومن أجل تطبيق هذا النظام، ستقوم الحكومة بإنشاء حساب لدى هيئة التأمين الصحي الوطنية، وضخ حوالي تريليوني وون. وحاليا يوجد في القطاع الطبي نظام الرسوم مقابل الخدمة، والذي يرى البعض أنه قد تسبب في تجنب الأطباء العمل في الخدمات الطبية الأساسية.وبموجب نظام الدفع البديل سيتم تعويض الأطباء على أساس جودة الخدمات الطبية المقدمة والحالة الصحية للمريض بدلا من كمية الخدمات المقدمة.وتدرس الحكومة أيضا تقديم تعويضات إضافية للعاملين في مجال الرعاية الصحية إذا اضطروا إلى انتظار الجراحة أو العلاج الطارئ.وهناك إجراء آخر قيد النظر وهو تقديم تعويضات إضافية للأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات جراحية صعبة تشمل الأطفال.