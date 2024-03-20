الرئيس يقبل استقالة مساعده للشؤون المدنية بسبب تصريحات حول هجوم الطعن

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قبِل الرئيس يون صوك يول استقالة هوانغ سانغ مو، السكرتير الرئاسي الأول للشؤون المدنية والاجتماعية، الذي تعرض لانتقادات بسبب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها في اجتماع خاص مع الصحفيين.وأبلغ المكتب الرئاسي المراسلين صباح اليوم الأربعاء بقرار الرئيس يون. وفي اجتماع خاص مع الصحفيين الأسبوع الماضي، أثار هوانغ جدلا عندما تحدث عن هجوم الطعن الذي وقع في عام 1988 ضد صحفي في سيول كتب عمودا ينتقد الحكومة العسكرية للبلاد آنذاك، محذرا من أن الصحفيين في قناة "إم بي سي" يجب أن "يستمعوا لذلك بعناية".وقد ظلت علاقة قناة "إم بي سي" مع إدارة الرئيس يون صوك يول متوترة بسبب نهج القناة الانتقادي تجاه الحكومة، بما في ذلك تغطيتها الإخبارية لتصريحات الرئيس المحرجة خلال رحلته إلى نيويورك في عام 2022.وجاءت خطوة الرئيس بعد ستة أيام من نقل قناة إم بي سي لتصريحات هوانغ. وقدم هوانغ اعتذارا للشعب وللصحفيين ولضحية ذلك الهجوم الإرهابي في بيان صدر بعد يومين من نشر تصريحاته.وأصدر المكتب الرئاسي أيضا بيانا يوم الاثنين قال فيه إنه لم يشارك أبدا في ممارسة ضغوط لا داعي لها على أي وكالة أنباء محددة.وجاءت استقالة هوانغ وسط مخاوف متزايدة داخل الحزب الحاكم بشأن التأثير السلبي المحتمل لهذه القضية على الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الشهر القادم.