وزير التجارة الكوري يبحث مع سفراء الدول الأفريقية توسيع التعاون الاقتصادي

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أجرى وزير التجارة الكوري "تشونغ إين كيو" لقاء اليوم الأربعاء مع سفراء كل من المغرب وتنزانيا وكينيا لدى سيول، حيث بحث معهم سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والدول الثلاث من خلال توقيع اتفاقية للمشاركة الاقتصادية.وتسعى كوريا الجنوبية لتوقيع اتفافية للمشاركة الاقتصادية مع الدول الأفريقية الثلاث ذات القيم الاستراتيجية، مثل المعادن والموارد الوفيرة، وعدد السكان المكثف، والطاقة الكامنة العالية للنمو.وتقع المغرب في منطقة استراتيجية جيواقتصادية تربط بين أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمتلك أكبر احتياطي من صخور الفوسفات، وهي المادة الخام المستخدمة في إنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم.أما تنزانيا وكينيا فتتوفر لديهما المعادن الرئيسية، مثل النيكل والغرافيت، كما تمتلكان طاقة كامنة في مجالات سلاسل التوريد والاقتصاد الأخضر.وقال وزير التجارة الكوري "تشونغ" إنه بالنظر إلى إنشاء سوق موحدة كبيرة في أفريقيا يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة مع دخول مشروع منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2021، وإمكانات النمو والأهمية الجيواقتصادية القائمة على الموارد المعدنية الوفيرة، فإن أهمية التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية تشهد زيادة مستمرة.وأضاف أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية ستكون بمثابة أساس لتوسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا والدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما في ذلك سلاسل التوريد، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر.