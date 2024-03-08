سيول تمتنع عن التعليق على فوز بوتين بالرئاسة في روسيا

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رفضت الحكومة الكورية الجنوبية التعليق على نجاح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في الفوز بالرئاسة للمرة الخامسة، وامتنعت عن الإدلاء بتصريحات مفصلة في هذا الشأن.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "إيم سو سوك" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن لدى كل من كوريا الجنوبية وروسيا التزاما مشتركا بإدارة العلاقات الثنائية بينهما.وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية في تصريح للصفحيين إن موقف الوزارة الأساسي هو الامتناع عن الإدلاء بتعليقات محددة.وفيما يخص الانتخابات الرئاسية التي نظمتها روسيا لأول مرة في 4 مناطق أوكرانية تخضع لسيطرتها منذ أن ضمتها إليها في العام الماضي، جددت الحكومة الكورية موقفها الداعي إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها.