واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى وقف استفزازاتها والعودة للمسار الدبلوماسي

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دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية المزعزعة للاستقرار، والعودة إلى المسار الدبلوماسي.جاء ذلك ردا على إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا أرضيا على محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ جديد متوسط وطويل المدى تفوق سرعته سرعة الصوت.وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية تشجع كوريا الشمالية على المشاركة في مناقشات موضوعية لإيجاد سبل لإدارة المخاطر العسكرية وتحقيق السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قامت إدارة الصواريخ الكورية الشمالية ومعهد أبحاث المحركات التابع لها بإجراء اختبار أرضي على محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ جديد متوسط وطويل المدى تفوق سرعته سرعة الصوت، في قاعدة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وادعت الوكالة أنه تم تحديد الجدول الزمني للانتهاء من تطوير نظام صاروخي جديد متوسط وطويل المدى تفوق سرعته سرعة الصوت.وبهذا من المتوقع أن تقوم كوريا الشمالية قريبا بإجراء اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت ومجهز بالمحرك الذي تم اختباره أمس الثلاثاء.