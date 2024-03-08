سفير كوريا الجديد لدى أستراليا يعود إلى سيول قريبا

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من المتوقع أن يعود السفير الكوري الجديد لدى أستراليا "لي جونغ سوب" إلى سيول للمشاركة في اجتماع تستضيفه العاصمة الكورية بدءا من يوم الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري للسفراء الكوريين لدى 6 دول تتعاون معها كوريا الجنوبية في مجال الصناعات الدفاعية.وسوف يحضر السفير "لي" الاجتماع الذي تنظمه وزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة والطاقة بشكل مشترك، إلى جانب سفراء كوريا في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وقطر وبولندا.وكان تعيين السفير "لي" في منصبه قد أثار الجدل بسبب عدم خضوعه للتحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات في قضايا الفساد، بشأن المزاعم في ممارسة ضغوط لتشويه حادث وفاة عريف في الجيش في أثناء أداء واجباته.وقد غادر "لي" سيول يوم العاشر من شهر مارس الجاري إلى أستراليا لتولي مهام منصبه.