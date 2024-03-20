الحكومة تخصص 82% من مقاعد كليات الطب الإضافية في لكليات خارج منطقة العاصمة

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أعلنت الحكومة عن خطة لتخصيص 82% من أصل ألفي مقعد إضافي في كليات الطب في البلاد للمؤسسات الواقعة خارج منطقة العاصمة، في خطوة تدل على عزمها على المضي قدما في زيادة عدد الأطباء في البلاد على الرغم من احتجاجات الأطباء وطلاب الطب.ووفقا لما ذكره وزير التعليم "لي جو هو" اليوم الأربعاء، فقد تم تحديد حصة كل كلية طب في الجامعات الوطنية، بخلاف جامعة سيول الوطنية، بحوالي 200 مقعد.وفي جامعة "تشونغ بوك" الوطنية، ستتضاعف الحصة بمقدار 4 أضعاف تقريبا من 49 مقعدا إلى 200 مقعد، بينما سترتفع حصة القبول بمقدار 90 مقعدا في كل من جامعة "كيونغ بوك" الوطنية وجامعة "تشونغنام" الوطنية.وتم تخصيص 361 مقعدا من إجمالي المقاعد الإضافية، أو 18% منها، لمنطقة العاصمة، ولكن فقط في كليات مقاطعة "كيونغ جي" و"إنتشون"، وستشهد جامعة "آجو" وجامعة "سونغ كيونغ وان" أكبر زيادة بمقدار 80 مقعدا لكل منهما.