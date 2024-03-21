ترحيل الرئيس التنفيذي لشركة تيرافورم لابس إلى كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News / Montenegrin daily Vijesti

من المقرر أن يتم تسليم "كوان دو هيونغ" المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابس" للعملات المشفرة، إلى كوريا الجنوبية للتحقيق معه ومحاكمته في جرائم مالية.وقالت محكمة الاستئناف في مونتينيغرو أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني إنها أكدت حكم المحكمة العليا بوجوب تسليم "كوان" إلى كوريا الجنوبية، رافضة بذلك استئناف "كوان"، الذي لم يُعرف سببه.وبهذا القرار، الذي يعد نهائيا ولا يمكن استئنافه من قبل أي من الأطراف المعنية، انتهت الإجراءات القضائية لمحكمة مونتينيغرو.وقالت محكمة الاستئناف إن المحكمة الأصلية أثبتت بصورة صحيحة أن طلب التسليم الذي قدمته كوريا الجنوبية وصل قبل طلب الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يستقل "كوان"، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 4 أشهر لاستخدامه جواز سفر مزورا، طائرة إلى بلاده يوم السبت أو الأحد، حيث يستكمل عقوبته بدءا من يوم السبت.وكان "كوان"، وهو شخصية رئيسية في انهيار العملتين المشفرتين "تيرا" و"لونا"، قد فر إلى سنغافوره ودبي وصربيا، قبل أن يتم القبض عليه في مطار "بودغوريتشا" في مارس من العام الماضي في أثناء محاولته السفر للخارج باستخدام جواز سفر مزور.