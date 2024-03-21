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السياسية

يون يناقش مع نائب رئيس الوزراء البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية

Write: 2024-03-21 10:29:00

يون يناقش مع نائب رئيس الوزراء البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" محادثات في مكتبه مع نائب رئيس الوزراء البريطاني "أوليفر دودن" الذي يزور سيول لحضور القمة الثالثة للديمقراطية.
ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري أمس الأربعاء، رحب "يون" بمشاركة بريطانيا الفعالة في القمة، معربا عن تطلعه إلى إجراء مناقشات حول سبل تعزيز الديمقراطية للأجيال القادمة.
وفي إشارة إلى اتفاقية "داونينغ ستريت" التي وقعها "يون" ورئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة "يون" إلى بريطانيا في شهر نوفمبر الماضي، طلب الرئيس من "دودن" الاهتمام بتنفيذها.
وقال "دودن" إن الجانبين يتعاونان تعاونا وثيقا في مجالات الأمن والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا في إطار مشاركتهما الاستراتيجية العالمية، مؤكدا أن بلاده ترى أنه من المهم تعزيز العلاقات مع سيول لتوسيع التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كما تبادل "يون" و"دودن" وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
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