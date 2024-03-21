يون يدعو الدول الديمقراطية إلى التعامل المشترك مع التضليل الإعلامي

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دعا الرئيس "يون صوك يول" الدول الديمقراطية التي تجمعها القيم العالمية إلى التعامل المشترك مع المعلومات المضللة.ووجه الرئيس هذه الدعوة أمس الأربعاء خلال جلسة عبر الإنترنت ضمن القمة الثالثة للديمقراطية، حيث قال إن "الأخبار المزيفة" ليست مسؤولة فقط عن نشر معلومات كاذبة، بل تتسبب أيضا في حدوث صراعات وانقسامات مجتمعية.وقال "يون" إن المعلومات المضللة والمزيفة تجعل الناس يتخذون قرارات خاطئة، مما يهدد الانتخابات التي هي أساس الديمقراطية، وهو ما يعد استفزازا صريحا ضد الديمقراطية.وحث الرئيس الدول الديمقراطية على إعداد قوانين وأنظمة مشتركة للتعامل بصرامة مع المعلومات المضللة. كما شدد على ضرورة العمل المشترك بواسطة المجتمع الدولي لفرض القانون بصرامة ضد القوى التي تحاول التأثير على الانتخابات في الدول الأخرى.وأكد "يون" على الحاجة إلى مشاركة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لمكافحة الأخبار الكاذبة، وتعهد بأن تتعاون كوريا الجنوبية عن كثب مع الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية والشركاء من القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.