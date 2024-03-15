مبيعات سام يانغ في الخارج تتجاوز مستوى 800 مليار وون

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صرحت شركة سام يانغ الكورية للمنتجات الغذائية اليوم بأن مبيعاتها في الخارج تجاوزت مستوى 800 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 600 مليون دولار، لأول مرة على الإطلاق، وذلك نتيجة لزيادة رواج المعكرونة الفورية راميون ذات العلامة التجارية "بولداك بوك اوم ميون".وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الشركة في الخارج خلال العام الماضي 809 مليارات و300 مليون وون، بزيادة نسبتها 34% بالمقارنة مع العام الأسبق.وبذلك تكون الشركة قد ظلت تسجل أرقاما قياسية في المبيعات في الخارج للعام الخامس على التوالي.وبلغ إجمالي قيمة المبيعات داخل وخارج البلاد تريليونا و192 مليارا و900 مليون وون، لتتجاوز مستوى تريليون لأول مرة على الإطلاق، وكان 68% منها في الخارج. وقد تجاوزت نسبة مبيعات الشركة في الخارج مستوى 50% لأول مرة في عام 2019، ثم تجاوزت مستوى 60% في عام 2021.وعلى وجه الخصوص، نمت مبيعات الشركة الكورية أكثر في الأسواق الأمريكية، حيث قامت بعرض منتجاتها في سلاسل السوبرماركت الكبرى مثل "ولمارت" و"كوستكو"، وهو ما ساعد فرع "سام يانغ أمريكا" على تسجيل 122 مليون دولار من المبيعات مقارنة مع العام الأسبق، بزيادة بلغت 154% مقارنة مع العام الأسبق.وفي السوق الصينية التي تعد من أكبر الأسواق الأجنبية بالنسبة للشركة، حققت الشركة الكورية من خلال المؤسسة التابعة لها هناك مبيعات بقيمة مليار و200 مليون يوان، بزيادة 76% عن العام الأسبق.