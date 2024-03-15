انطلاق عملية تسجيل المرشحين للانتخابات العامة اليوم

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انطلقت اليوم عملية تسجيل المرشحين للانتخابات العامة التي ستُجرى يوم الـ10 من شهر أبريل القادم.ومن المتوقع أن تكرس الأحزاب السياسية الكورية جهودها بالتوازي مع تسجيل مرشحيها للانتخابات التي سيتم فيها اختيار 300 نائب، منهم 254 نائبا عن الدوائر الانتخابية، و46 نائبا بالتمثيل النسبي.وتجري عملية التسجيل خلال اليوم وغدا في اللجان الموجودة في الدوائر الانتخابية، وقد بدأ تلقي طلبات الترشح في الساعة التاسعة صباحا وسوف ينتهي في الساعة السادسة مساء.ويتوجب على المرشحين عن الدوائر الانتخابية الذين رشحهم الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة إرفاق خطاب توصية من الحزب، بينما يتوجب على المرشحين المستقلين إرفاق خطاب توصية ذي توقيع أو ختم.وسوف يتم تطبيق نظام التمثيل النسبي شبه المرتبط على هذه الانتخابات، مثل الانتخابات العامة السابقة، ويجب على الأحزاب السياسية التي توصي بمرشحي التمثيل النسبي تقديم مواد إضافية تشمل محاضر الاجتماعات، لإثبات أنه قد تمت التوصية بالمرشحين من خلال عملية تصويت ديمقراطية .ومن المتوقع أن يتم الكشف عن وضع تسجيل المرشحين من خلال نظام إحصاءات الانتخابات التابع للجنة الانتخابات الوطنية، على موقعها: info.nec.go.krويمكن للناخبين التحقق من معلومات المرشحين، بما في ذلك ممتلكاتهم، وأداؤهم الخدمة العسكرية، وسجلاتهم الجنائية، وخلفياتهم التعليمية، ومدفوعاتهم للضرائب، على الإنترنت حتى الـ10 من شهر أبريل القادم الذي سيتم فيه إجراء الانتخابات.