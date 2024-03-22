واشنطن تؤكد ضرورة تمويل وجود جنودها في كوريا الجنوبية

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وسط المخاوف من إمكانية تخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في حالة عودة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، صرح قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بأنه يجب الحفاظ على العدد الحالي للقوات الأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية.وشدد الجنرال "بول لاكاميرا" خلال كلمة افتتاحية في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي أول من أمس الأربعاء على أهمية استمرار تمويل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والبالغ قوامها 28 ألفا و500 جندي، من أجل الحفاظ على اتفاقية الهدنة الحالية والوفاء بالالتزام الدفاعي للبلدين الحليفين، ومواصلة الاستعداد القتالي.وأضاف في بيان مكتوب قدمه إلى اللجنة أن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية هو جزء "حاسم" من منهج الولايات المتحدة في توفير الردع الموسع في منطقة شمال شرق آسيا، خاصة مع قربها الشديد من روسيا والصين.وأضاف "لاكاميرا" أنه مع هذه الحقائق الجغرافية، بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية القوية، فإن كوريا الجنوبية هي محور الأمن في المنطقة، وهي دولة حليفة بموجب معاهدة توجب على الولايات المتحدة الدفاع عنها.وعندما طُلب منه إعطاء تقييم لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" ونواياه من وراء برنامجه للأسلحة، قال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إن الأولوية "القصوى" لـ"كيم جونغ أون" هي "بقاء نظامه الحاكم".