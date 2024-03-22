استقالة مرشحة للحزب الديمقراطي بعد انتقادها بسبب الدفاع عن مرتكبي الجرائم الجنسية

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أعلنت المحامية "تشو سو جين" مرشحة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في منطقة "كانغ بوك - بي" في سيول، عن استقالتها من الترشح في الانتخابات العامة القادمة، وسط الجدل المثار حول دفاعها القانوني السابق عن مرتكبي الجرائم الجنسية. وجاءت هذه الاستقالة بعد 3 أيام من اختيارها كمرشحة للحزب، بعد فوزها على النائب الحالي "بارك يونغ جين" في الانتخابات التمهيدية للحزب.وأعلنت "تشو" استقالتها على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة، حيث قالت إنها كمحامية ظلت دائما تبذل قصارى جهدها من أجل موكليها، وأكدت أنها مستعدة للقيام بالمثل من أجل سكان "كانغ بوك" والشعب الكوري إذا تم انتخابها. وأضافت أنه على الرغم من ذلك، يبدو أن هذا كان مختلفا عما أراده الشعب، وقالت إنها إذا كانت قد استمرت في السباق الانتخابي، فإن الجدل المحيط بها سيظل قائما خلال فترة الانتخابات. وقد تعرضت "تشو" لانتقادات لاذعة بسبب تاريخها في تقديم التمثيل القانوني لمرتكبي الجرائم الجنسية.ويحتاج الحزب الديمقراطي إلى تسمية مرشح جديد للدائرة قبل انتهاء اليوم الجمعة، وهو الموعد النهائي لتسجيل المرشحين للانتخابات العامة في 10 أبريل.وفي وقت سابق، تم اختيار النائب السابق "تشونغ بونغ جو" كمرشح للحزب عن الدائرة بعد فوزه على "بارك" في الانتخابات التمهيدية، لكن الحزب ألغى ترشيحه لـ"تشونغ" بسبب الجدل حول اعتذاره الكاذب للجنود المتضررين من الألغام التي زرعتها كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح في عام 2015. ثم فازت "تشو" بالترشيح على "بارك" في انتخابات تمهيدية أخرى.