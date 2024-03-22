رئيس الحزب الحاكم يدعو لسرعة التحقيق مع السفير الكوري لدى أستراليا

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شدد "هان دونغ هون" الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، على ضرورة أن يقوم مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين بسرعة التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية لدى أستراليا "لي جونغ سوب"، إذا كان يعتقد حقا أن هناك مشكلة.وأدلى "هان" بهذه التصريحات في مدينة "ديغو" أمس الخميس، حيث قال إنه إذا لم تكن هناك استعدادات للتحقيق مع "لي"، فهذا يعني أن مكتب التحقيقات والحزب الديمقراطي المعارض قد تورطا في تسييس هذه المسألة.وأشار "هان" إلى أن حزب قوة الشعب جعل "لي" يعود إلى كوريا الجنوبية معرضا نفسه للحرج الدبلوماسي، وانتقد مكتب تحقيقات الفساد واتهمه باللجوء إلى ألاعيب إعلامية عبثية قبل الانتخابات العامة المهمة القادمة، موضحا أن المكتب لم يقم بأي استعدادات لاستجواب "لي"، وأنه يتوجب على مكتب التحقيقات الآن تقديم إجابة.وقد وصل "لي" إلى سيول في وقت سابق من يوم أمس لحضور اجتماع حكومي الأسبوع القادم. وجاءت الزيارة في ذروة الجدل الدائر حول تعيين وزير الدفاع السابق كسفير لدى أستراليا، على الرغم من التحقيقات المعلقة في تدخله المزعوم في قضية وفاة أحد أفراد مشاة البحرية خلال عملية بحث وإنقاذ العام الماضي.