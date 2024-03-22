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السياسية

معدلات تأييد الرئيس يون تشهد انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي

Write: 2024-03-22 11:55:50Update: 2024-03-22 14:21:13

معدلات تأييد الرئيس يون تشهد انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي.
وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري على 1001 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 34%، مسجلة بذلك انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن كانت قد بلغت 39% في الأسبوع الأول من مارس.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم انخفضت بنسبة 3% مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصل إلى 34%، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 33%، بزيادة 1%.
أما حزب جوكوك للإصلاح المعارض الصغير فبلغت معدلات تأييده 8%، بزيادة نسبتها 1%.
وأكد 36% من المشاركين في الاستطلاع على ضرورة انتخاب المرشحين عن الحزب الحاكم في الانتخابات العامة القادمة لدعم إدارة الرئيس "يون"، فيما أجاب 51% منهم أنه من الضروري انتخاب المرشحين عن أحزاب المعارضة للحد من تجاوزات الحكومة.
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