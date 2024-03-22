كوريا تخطط لوضع خارطة الطريق 2050 لمحطات الطاقة النووية

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تخطط الحكومة الكورية لوضع خارطة الطريق 2050 متوسطة وطويلة المدى ضمن جهودها لإرساء الأساس اللازم لسياسات الطاقة النووية المستدامة.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إنها عقدت اجتماعا اليوم الجمعة لإطلاق فريق عمل يتكون من 16 خبيرا من قطاعات مختلفة، ليقوم بوضع خارطة الطريق.وفي اجتماع اليوم، تبادل المشاركون الآراء حول الوضع الحالي لتطبيع النظام البيئي لصناعة الطاقة النووية في ظل إدارة الرئيس "يون صوك يول"، والمحتويات التي ستضمها خارطة الطريق.وكان الرئيس "يون" قد أكد يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي أن الحكومة ستضع خارطة الطريق 2050 متوسطة وطويلة المدى في غضون هذا العام، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني.ومن المتوقع أن تضم خارطة الطريق مشروعات متوسطة وطويلة المدى لبناء وإدارة محطات الطاقة النووية، والسياسات الهادفة لتشغيل تلك المحطات بشكل مستدام، وتقوية سلاسل توريد المعدات والوقود النووي، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير.