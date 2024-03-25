كوريا الشمالية تفكك منظمة إدارة العلاقات بين الكوريتين

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية قامت بتفكيك منظمة أخرى تسعى إلى إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، وذلك تماشيا مع قرارها بإلغاء الوكالات الحكومية المكلفة بتعزيز التعاون وإعادة التوحيد بين الكوريتين.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أن الجبهة الديمقراطية لإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية عقدت اجتماعا للجنتها المركزية يوم السبت وقررت فيه تفكيك نفسها رسميا.وشددت اللجنة على سياسة كوريا الشمالية المعدلة بشأن العلاقات بين الكوريتين وإعادة التوحيد، والتي حددت كوريا الجنوبية باعتبارها "العدو الرئيسي". وأضافت أن العلاقات بين الكوريتين تحولت بشكل دائم إلى دولتين متعاديتين وفي حالة حرب، وبالتالي فقد توصلت إلى اتفاق مفاده أن الجبهة لم تعد بحاجة إلى الوجود.يذكر أن الجبهة الشعبية الكورية الشمالية كانت قد تشكلت في يوليو من عام 1946 في بيونغ يانغ وتم إطلاقها رسميا في عام 1949، وظلت تصدر بيانات تتعلق بكوريا الجنوبية.وفي اجتماع عام لحزب العمال في نهاية العام الماضي، وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بأنها الدولة الأكثر عدائية كما وصف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقة حربية، وأمر بحل المنظمات التي تروج للعلاقات بين الكوريتين.