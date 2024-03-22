الزعيم الكوري الشمالي يتفقد فرقة الدبابات 105 التابعة لحرس سيول ريو كيونغ سو

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قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتفقد وحدة دبابات تابعة للجيش الكوري الشمالي والتي كانت أول من اقتحم مدينة سيول خلال الحرب الأهلية الكورية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن كيم زار فرقة الدبابات 105 التابعة لحرس سيول ريو كيونغ سو وفوج المشاة المدرع الأول التابع لها أمس الأحد. وأضاف التقرير أن فرقة الدبابات تحمل اسم "سيول" و"الحرس" لأنها كانت أول من دخل مدينة سيول ورفع علم كوريا الشمالية على مبنى الكابيتول وحققت العديد من "المآثر المتميزة" خلال الحرب الأهلية الكورية.ووصف كيم فرقة الدبابات بأنها رمز الروح البطولية والشجاعة للجيش الكوري الشمالي، وقال إن الفرقة يجب أن ترفع الراية عاليا كنموذج للجيش بأكمله. وتم إطلاع كيم على خطط العمليات الهجومية والدفاعية للفرقة. كما تفقد فوج المشاة التابع للفرقة وأشرف على تدريباته. وقد رافق كيم كبارُ المسؤولين العسكريين مثل باك جونغ تشون نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في حزب العمال الحاكم، ووزير الدفاع كانغ سون نام، ورئيس الأركان العامة ري يونغ كيل.