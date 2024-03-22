رئيس الوزراء الياباني يعرب عن نيته عقد قمة مع كيم جونغ أون

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قالت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إنها تلقت اقتراحا من اليابان لعقد قمة بين البلدين.وأضافت "كيم" في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" أعرب عن رغبته في عقد اجتماع مباشر مع "كيم جونغ أون" في أقرب وقت ممكن.لكنها شددت على أنه لن يتم عقد أي اجتماع من هذا النوع دون حدوث تغيير في سياسات اليابان، خاصة بشأن قضية المختطفين اليابانيين، مشيرة بذلك إلى أن امتناع اليابان عن طرح قضية المختطفين سيكون شرطا أساسيا لعقد القمة بين كوريا الشمالية واليابان.وشددت "كيم يو جونغ" على ضرورة أن تتخذ اليابان قرارا سياسيا إذا كانت ترغب بإخلاص في تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، والمساهمة في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.وأضافت أن قيام كوريا الشمالية بتعزيز قدراتها الدفاعية لا يشكل تهديدا أمنيا لليابان تحت أي ظرف من الظروف.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" إنه ليس لديه علم بأي تقارير إخبارية ذات صلة، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع كوريا الشمالية بشأن تحسين العلاقات بين طوكيو وبيونغ يانغ، وحل القضايا المعلقة، بما في ذلك قضية المختطفين اليابانيين.