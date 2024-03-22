كوريا الشمالية تدين بشدة مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان فيها

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أوضحت كوريا الشمالية موقفا متشددا ضد مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان فيها قدمه الاتحاد الأوربي ودول أخرى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي.وطبقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، فإن مكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري الشمالي في جينيف قد أدان بشدة تقديم مشروع القرار، ووصفه بأنه "استفزاز سياسي خطير يدعم الإجراءات العدائية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية".كما قال إن تقديم مشروع القرار يعد انتهاكا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعارضا مع جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحماية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، من خلال الحوار والتعاون.وأكد أن كوريا الشمالية ستواصل القيام بمسؤولياتها ودورها في حماية الحقوق السيادية للبلاد، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعبها.وقد طلبت بلجيكا في مشروع قرار قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، نيابة عن الاتحاد الأوربي، من المفوض السامي إعادة مراجعة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي عانى من تدهور منذ أن تم إصدار تقرير بهذا الشأن في عام 2014.