الحكومة الكورية تتعهد بوضع إجراءات لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الفاكهة

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تعهد وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" بوضع إجراءات لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الفاكهة في البلاد لمنع تكرار الارتفاع المفاجئ في الأسعار نتيجة لكساد محصول التفاح.وفي زيارة إلى سوبر ماركت محلي يديره الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية أمس الاثنين، قال تشيه إن الحكومة تستعد لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعة ضمن الجهود المبذولة لتحسين هيكل التوزيع وسط درجات الحرارة غير الطبيعية.وتعهد الوزير بدعم مرافق الوقاية من الكوارث في أثناء الإنتاج، وإدارة الإمدادات بشكل أفضل في أثناء التوزيع، وتقديم فواكه ذات إنتاجية عالية. وتخطط الحكومة لإنشاء مجمعات بساتين من الجيل التالي ذات إنتاجية مضاعفة على الأقل، مع زيادة الإمدادات بشكل كبير بحوالي 105 آلاف طن من التفاح والكمثرى بموجب العقود المزروعة هذا العام.وبمجرد استقرار أسعار المنتجات الزراعية، توقع الوزير أن ينخفض التضخم إلى نطاق منخفض إلى متوسط بنسبة 2% خلال النصف الثاني من هذا العام.