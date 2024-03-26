الحكومة تجري محادثات مع الأطباء مع بدء استقالة أساتذة الطب

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قررت الحكومة الكورية تأجيل تعليق التراخيص الطبية للأطباء المتدربين الذين يتحدون أمر العودة إلى العمل الذي أصدرته الحكومة، حيث تسعى الحكومة إلى اتباع نهج مرن في التعامل مع هذه المسألة.وقال وزير الصحة "تشو كيو هونغ" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين إن الوزارة ستناقش مع الحزب الحاكم الإجراءات المرنة فيما يتعلق بتعليق تراخيص الأطباء المتدربين الذين تركوا مواقع عملهم. وأوضح مسؤول حكومي لقناة كي بي إس أن الحكومة ستحتاج إلى مناقشة تفاصيل الإجراءات المرنة مع الحزب الحاكم، حتى يمكن تأجيل التعليق.ويأتي هذا التأجيل بعد أن أمر الرئيس يون صوك يول يوم الأحد رئيس الوزراء هان دوك سو بالتشاور مع الحزب الحاكم للبحث عن طريقة مرنة للتعامل مع مسألة تعليق التراخيص. وبناء على ذلك، بدأت الحكومة جهودا لتشكيل هيئة استشارية مع المجتمع الطبي. ويخطط رئيس الوزراء للالتقاء بمسؤولين رئيسيين من المجتمع الطبي في كلية الطب بجامعة سيول الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة القضايا المعلقة.ومع ذلك، بدأ أساتذة الطب في جميع أنحاء البلاد في تقديم استقالات يوم الاثنين كما هو مخطط له، وتخفيض عدد ساعات عملهم الأسبوعية إلى 52 ساعة حتى يتم قبول استقالاتهم. وقدم حوالي 430 من أساتذة الطب في جامعة أول سان استقالات يوم الاثنين، مثلما فعل أساتذة الطب في جامعة يون سيه وجامعة سول الوطنية.