كوريا الجنوبية تطلق قمرها الثاني للاستطلاع العسكري الشهر القادم

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تخطط السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية لإطلاق قمرها الاصطناعي الثاني للاستطلاع العسكري في مطلع شهر أبريل القادم، بينما تستعد كوريا الشمالية أيضا لإطلاق قمرها الاصطناعي الثاني للاستطلاع العسكري.وقال "جون ها كيو" المتحدث باسم وزارة الدفاع في سيول اليوم إن الوزارة تنسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تدابير الإطلاق مطلع الشهر القادم.ومن المقرر إطلاق ثاني قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري تابع للجيش الكوري الجنوبي في أوائل أبريل على متن الصاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس"، من قاعدة جوية في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح جون أنه تجرى حاليا عملية تحديد الموعد الأخير للإطلاق من خلال وضع الظروف الجوية وغيرها في الحسبان، بحيث يتم الإعلان عن الموعد النهائي في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم.من ناحية أخرى، قال "لي صونغ جون" المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة اليوم إن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق قمرها الاصطناعي الثاني للاستطلاع العسكري، مشيرا إلى أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تتعاون باستمرار وبشكل وثيق في تتبع ومراقبة الأنشطة العسكرية الكورية الشمالية، بما في ذلك الاستعدادات لإطلاق قمر الاستطلاع العسكري.وكانت كوريا الشمالية قد نجحت في إدخال أول أقمارها الاصطناعية للاستطلاع العسكري إلى مداره في العام الماضي، ولكن يبدو أن القمر عاجز عن أداء مهامه.