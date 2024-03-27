افتتاح مركز استشارات لعلاج إدمان المخدرات يعمل على مدار 24 ساعة

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تم إطلاق مركز استشارات لعلاج المدمنين على المخدرات يعمل على مدار 24 ساعة، ويقدم خدمات استشارية لإعادة التأهيل والوقاية من إدمان المخدرات.ويتم تشغيل مركز الاتصال الذي يعمل على مدار 24 ساعة بواسطة الجمعية الكورية لمكافحة تعاطي المخدرات، التي أقامت حفل افتتاح المركز أمس الثلاثاء.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى تعزيز التحقيقات وحملات القمع على المستوى الحكومي، مع وضع خطة أساسية لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات.ويقدم المركز خدمات استشارية باستخدام مستشارين محترفين بالتعاون مع وزارة سلامة الغذاء والدواء، حيث يوفر التوجيه في المستشفيات على مدار 24 ساعة، والاستشارات النفسية، واستشارات الوقاية من سوء الاستخدام، وربط الراغبين في العلاج بمراكز إعادة التأهيل.ويمكن الوصول إلى خدمة الاستشارة الدوائية على مدار 24 ساعة عن طريق الاتصال بالرقم 1342.