رئيس حزب قوة الشعب يتعهد بالسعي لنقل مقر البرلمان إلى مدينة سيجونغ

Photo : YONHAP News

قال "هان دونغ هون" الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم، إن حزبه سيسعى إلى النقل الكامل لمقر البرلمان من سيول إلى مدينة سيجونغ، ومواصلة التطوير في منطقة يوئيدو، التي تضم الموقع الحالي للبرلمان.وكشف هان عن تعهده الانتخابي الجديد اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بمقر الحزب، مع بقاء حوالي أسبوعين على إجراء الانتخابات العامة المقررة في 10 أبريل. وقال هان إن حزبه سيسعى إلى نقل البرلمان بأكمله إلى مدينة سيجونغ لجعلها عاصمة إدارية كاملة وتحويل موقع البرلمان الحالي إلى مركز ثقافي ومالي للمواطنين.وتعهد رئيس حزب قوة الشعب بتحويل مقر البرلمان الحالي إلى معلم جديد في سيول ومواصلة التنمية النشطة لمنطقة يوئيدو والمناطق المحيطة بها من خلال رفع لوائح التنمية. وقال هان إن الأرض المخصصة لعملية النقل معدة بالفعل في مدينة سيجونغ، وأن خطط البناء جاهزة أيضا.وشدد على أن عملية النقل ستحل مشكلة عدم الكفاءة الإدارية، كما ستعزز التنمية الوطنية المتوازنة، وتحفز الاقتصاد المحلي، وتحول مدينة سيجونغ إلى عاصمة سياسية وإدارية، مثل واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة.