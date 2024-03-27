رئيس الحزب المعارض يسعى لجذب الناخبين في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ

Photo : YONHAP News

سيزور رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ ذات الأصوات الانتخابية المتأرجحة، اليوم الأربعاء، من أجل دعم مرشحي الحزب هناك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 10 أبريل القادم.ووفقا للحزب الديمقراطي، من المقرر أن يزور رئيس الحزب كلا من "تشونغ جو" و"جيه تشون" و"تشُنغ جو" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، التي عانى فيها الحزب الديمقراطي لكسب دعم الناخبين في الانتخابات الماضية.وسوف يعقد "لي" اجتماعا مشتركا للجنة الانتخابات مع حزب "التحالف الديمقراطي" التابع للحزب الديمقراطي، في مكتب حملة "كيم كيونغ اوك" مرشح الحزب الديمقراطي لدائرة "تشونغ جو"، وسوف سيحضر الاجتماع الرؤساء المشاركون للجنة الانتخابات في الحزب الفرعي. وبعد ذلك سيقوم رئيس الحزب الديمقراطي بزيارات للأسواق التقليدية ومناطق التسوق في "جيه تشون" وتشُنغ جو"، لجذب دعم الناخبين.