عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل أقل مستوياته في يناير

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سجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضي أقل مستوياته على الإطلاق على أساس أشهر يناير.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر يناير الماضي 21 ألفا و442 مولودا، بانخفاض نسبته 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس أشهر يناير منذ عام 1981.وبهذا يكون عدد المواليد الجدد قد سجل انخفاضا لـ16 شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من عام 2022.وبلغ معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، 5 مواليد في يناير الماضي، بانخفاض مقداره 0.4 مولود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد حالات الزواج في كوريا خلال شهر يناير الماضي 20 ألفا و8 حالات زواج، بزيادة نسبتها 11.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الوفيات فبلغ 32 ألفا و490 حالة وفاة في يناير، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.