الحكومة الكورية تضع الدعم الطبي الأساسي ضمن مشروعاتها الاستثمارية

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن الحكومة ستقوم بتوفير الخدمات الطبية الأساسية التي تعاني من تدهور، من خلال اختيار الدعم الطبي الأساسي ضمن أهم مشروعاتها الاستثمارية في ميزانية العام القادم، مع تركيز استثماراتها على التعليم الطبي.وصرح مدير الشؤون السياسية في المكتب الرئاسي "سونغ تيه يون" في موجز صحفي اليوم الأربعاء بأن الحكومة ستضع أولوية قصوى للمجالات الطبية، وسوف تستثمر كمية كبيرة من النفقات الوطنية فيها.وأضاف "سونغ" أن ميزانية العام القادم سوف تتركز على 5 مشروعات مالية خاصة بالإصلاح الطبي، وفي مقدمها توفير الأطباء القادرين، من خلال تحسين الظروف المالية للأطباء المتدربين ليتمكنوا من تركيز جهودهم على التدريب الطبي.وأشار إلى أن الاستثمار في رفع جودة التعليم الطبي سيكون من أولويات الحكومة، موضحا أن الحكومة ستقدم دعما واستثمارا شاملا للجامعات الوطنية الإقليمية التي رفعت حجم حصة الالتحاق بكلياتها الطبية.وقال أيضا إن الحكومة سوف تشكل لجنة خاصة بالإصلاح الطبي في أسرع وقت ممكن، لتعمل على وضع خطط تفصيلية للاستثمار المالي في الخدمات الطبية الأساسية.