بدء إضراب سائقي الحافلات في سيول

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بدأ سائقو الحافلات في سيول إضرابا عاما اليوم الخميس، بعد فشل النقابة والإدارة في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور.وأعلنت نقابة عمال الحافلات في سيول فشل المحادثات في الساعة 2:20 من صباح اليوم الخميس، بعد حوار مطول استمر لأكثر من 11 ساعة.ومع فشل مفاوضات اللحظات الأخيرة، بدأت النقابة الإضراب في الساعة الرابعة صباحا كما كان مخططا له. وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها سائقو الحافلات في مدينة سيول إضرابا عن العمل منذ عام 2012.وفي الوقت الحالي، توقف عن العمل حوالي 7200 حافلة، أي 97%، من إجمالي حافلات مدينة سيول البالغ عددها 7300 حافلة.ونفذت مدينة سيول تدابير طارئة لوسائل النقل، حيث قامت بزيادة عدد رحلات مترو الأنفاق خلال ساعات ذروة التنقل وتمديد الخدمة لمدة ساعة واحدة حتى الساعة الثانية صباحا.وسوف تزيد المدينة من عدد رحلات مترو الأنفاق بمقدار 202 رحلة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.وبالإضافة إلى ذلك، حشدت 25 منطقة في المدينة حوالي 400 حافلة مكوكية لنقل الناس إلى محطات مترو الأنفاق القريبة مجانا.