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الجمعية الطبية الكورية تدعو الرئيس لإجراء محادثات مباشرة مع الأطباء المتدربين

Write: 2024-03-28 09:47:28Update: 2024-03-28 11:59:22

الجمعية الطبية الكورية تدعو الرئيس لإجراء محادثات مباشرة مع الأطباء المتدربين

Photo : KBS News

دعت الجمعية الطبية الكورية الرئيسَ "يون صوك يول" إلى إجراء لقاء مع الأطباء المتدربين شخصيا من أجل إنهاء إضرابهم الجماعي المطول الذي نظموه اعتراضا على زيادة حصص القبول في كليات الطب.
وقال "كيم تيك او" رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في الجمعية، أمس الأربعاء، إن الحكومة والمجتمع الطبي عقدا عدة مناقشات بشأن زيادة حصص القبول في كليات الطب، لكنها لم تسفر إلا عن إبراز الاختلاف الواسع في مواقفهما.
وحث "كيم" الرئيس "يون" على الاجتماع مباشرة مع الأطباء المتدربين لتجاوز الأزمة الحالية وتوفير سبيل للتوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك، شددت الجمعية على أنه لن يكون هناك أي تغيير في شرطها المسبق للحوار، الذي يتمثل في سحب خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.
وأكدت نقابة الأطباء أنه فقط عندما تلغي الحكومة الخطة، يمكنهم البدء من نقطة الصفر وإجراء المفاوضات.
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