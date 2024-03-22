الحزب الحاكم يكثف حملاته الانتخابية في مدينة بوسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ

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وسط تكثيف الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية، قام رئيس لجنة الطوارئ في حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" اليوم الاثنين بزيارة لمدينة بوسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ للحصول على تأييد الناخبين لمرشحي حزبه في الانتخابات العامة المقرر لها يوم العاشر من أبريل الجاري.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها "هان" بزيارة لمدينة بوسان خلال 6 أيام بعد أن زارها يوم السادس والعشرين من شهر مارس الماضي.وفي ختام زيارته لمدينة بوسان، قام بزيارة لكل من مدينتي تشانغ وان وجين هيه بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.ومن جانبه، قام "إين يو هان" رئيس لجنة الحملة الانتخابية لحزب مستقبل الشعب، وهو حزب تابع لحزب قوة الشعب الحاكم، بزيارة لمدينة سون تشون بمقاطعة جنوب تشولا، ومدينة تشونغ جو بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ.