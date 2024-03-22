وزير الخارجية الكوري يشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل

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قالت ووزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية "تشو تيه يول" سيشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" الذي سيعقد يوم الخميس القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.وسوف يشارك في هذا الاجتماع أيضا وزراء خارجية كل من اليابان وأستراليا ونيوزلندا والدول الشريكة للناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب أوكرانيا والاتحاد الأوربي.ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي في أوكرانيا والتهديدات الأمنية الجديدة.وفي أثناء حضوره الاجتماع، سيعقد الوزير الكوري "تشو" لقاءات ثنائية مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" وعدد من وزراء الخارجية المشاركين.وسوف تكون هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها كوريا الجنوبية في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو منذ عام 2022.